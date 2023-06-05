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رئيس التحرير
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ماذا يحتاج القطاع الزراعي؟ زيادة الدعم على الأسمدة والقروض .. وتفعيل دور التعاونيات من أهم المتطلبات

صدى البلد

الزراعة: 

توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة وجودة عالية

خبير زراعى : 

تفعيل دور التعاونيات وزيادة دعم القروض المقدمة للمزارعين أهم متطلبات القطاع الزراعي 

الفلاحين :

 نطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع المبيدات والأدوية الزراعية
 

انطلق الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن وتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

تعد مستلزمات الإنتاج الزراعي مكونا رئيسيا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي الذي يهتم به القيادة السياسية فى مصر حاليا، فتدعم وزارة الزراعة المزارعين من خلال توفير تلك المستلزمات الأساسية للزراعة بأسعار مخفضة وجودة عالية لضمان محصول جيد ذي إنتاجية عالية.

وأظهر تقرير مجلس الوزراء،الذي صدر مؤخرا، أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، إلى جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.

وفى هذا الصدد ، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مخفضة وجودة عالية، في الموسمين الشتوي والصيفي من أسمدة وتقاوى ومبيدات، لزيادة إنتاجية المحاصيل .
 

وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة بتوفير كل ما يلزم للمحاصيل الشتوية والصيفية من تقاوى ، وأسمدة ، ومبيدات،  وخلافه ، وحملات قومية للمحاصيل الرئيسية مثل القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية الهامة. 

278 منفذا للتقاوى المعتمدة

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أنه يتم توزيع التقاوي مبكرا على الفلاحين من خلال منافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية، وعددها 278 منفذ للتقاوي المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للخريطة الصنفية وكذلك منافذ التوزيع لدى الجهات المعاونة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
 

الأسمدة الأزوتية 

وذكر الدكتور عباس الشناوي أن افتتاح الرئيس مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية الذي يصل تكلفته إلي 16 مليار جنيه ، وكذلك مصانع "كيما 2"  مما يُساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الأمر الذي سيُساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتصدير الفائض إلى الخارج.

وتابع: "كما تعمل الدولة على  إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، التي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن
 

كما قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي ، إن القطاع الزراعى يحتاج إلي العديد من المتطلبات لتنميته ، وذلك لإن  تنمية القطاع الزراعي هو أساس تحقيق الأمن الغذائي ، موضحا أن توفير الإرشاد الزراعى من أهم متطلبات القطاع الزراعي حاليا ، حيث لاتوجد خدمة ارشاد زراعى خاصة لصغار المزارعين منذ عام 1986 .

وأوضح "صيام" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن غياب دور الجمعيات الزراعية أدت إلى التأثير سلبيا علي الفلاحين لإن دورها أصبح مهمش ، معلقا :" المفروض تبقي خلية نحل لكن دورها الآن ينحسر فى توزيع الأسمدة فقط " .

وأشار "أستاذ الاقتصاد الزراعي " إلي أن البحوث الزراعية لها دور هام يجب تقعيلها فى استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف والملوحة بسبب عدم توافر الأراضي والمياه وفى نفس الوقت تحقيق زيادة الإنتاجية ، منوهًا إلى أن ميزانية البحوث الزراعية 300 مليون جنيه سنويا ، وهذه لاتكفى شيئا من الاستنباط فى ظل التغيرات المناخية الراهنة .

وأكد أن تطبيق الزراعة التعاقدية من أهم مطالب القطاع الزراعي في الوقت الراهن ،  مع منح المزارعين الأسمدة والتقاوى المعتمدة والمدعمة لهم ثم الحصول على المنتج الزراعي بعد الحصاد بسعر متفق عليه مسبقا ، وهذا يقع دوره على الجمعيات الزراعية .
 

وأضاف أنه لابد من تطبيق صندوق التكافل الزراعى لدعم المزارعين والتأمين عليهم وعلى محاصيلهم ، مناشدا بضرورة زيادة الدعم الإيجابي من قبل الدولة للفلاح من خلال زيادة الدعم على الأسمدة والتقاوى المقدمة لهم من ناحية ، مع تقليل الفائدة على القروض الممنوحة من البنك الزراعي المصري حاليا ويصل نصيب قروض الزراعة من اجمالى قروض الدولة 1.5% فقط لذا تحتاج إلي زيادتها .

كما طالب بدعم المصدرين الزراعيين وتسهيل اجراءتهم لزيادة حجم الصادرات الزراعية ، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعى وتسويق المنتج الزراعى خاصة لصغار المزارعين لإضافة قيمة مضافة علي المنتج الزراعى ، مع الاستفادة بالعملة الصعبة من تصدير هذا المنتج بعد تصديره . 

ومن جانبه ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أهم المشكلات التى تواجه المزارعين فى مصر، ومشكلة الأسمدة أيضا، من حيث ارتفاع أسعارها وعدم توافرها، موضحًا أن ارتفاع أسعار إيجار الآلات الزراعية من أهم المشكلات أيضا .

وأوضح "أبو صدام " خلال استضافته بموقع "صدي البلد " أن حل المشكلات تكمن فى  توفير المستلزمات الزراعية، وتوفير الآلات بأسعار مناسبة. 

وتابع قائلا:" أيضًا يحتاج المزارعون إلى تحويل طرق الري من الري بالغمر إلى الحديث بسبب مشكلة نقص المياه، وهو ما يحتاج إلى دعم مادي وتوفير شبكات الري بأسعار مخفضة للمزارعين" ، منوهًا إلي أن تدني أسعار  المحاصيل يؤدي إلى خسارة المزارعين بسبب مشكلة تسويق المحاصيل؛ لأن التجار يسيطرون على الأسواق وبالتالى يتعرض الفلاحون للخسارة لذا فإن الحل هو تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على معظم المحاصيل مثل الطماطم والبطاطس والبصل، أما المشكلة الأخرى المهمة فهي وجود مبيدات غير صالحة ومغشوشة فى الأسواق؛ لذا نطالب بتشديد الرقابة على محلات بيع المبيدات والأدوية الزراعية والتقاوي والتسعير أيضًا.

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