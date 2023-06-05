النشرة الدينية| شيخ الأزهر يستقبل الرئيس الموريتاني .. ونقابة القراء تفتح تحقيقا مع حلمي الجمل

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
العشر الأوائل من ذي الحجة.. فضلها وكيف يدرك أجر عرفة لغير الحاج
الأوقاف : 350 منحة دراسية للطلاب الوافدين.. و18 معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات
قصة بناء مسجد النبي.. وما لا تعرفه عن الروضة الشريفة
هل يجوز للمحرم لبس نظارة شمسية أو ساعة يد.. الإفتاء تجيب
نقابة القراء تستدعي الشيخ حلمى الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم
رئيس موريتانيا : الأزهر مكانته كبيرة في قلوبنا .. ووجودنا به تكريم لنا