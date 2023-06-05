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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| شيخ الأزهر يستقبل الرئيس الموريتاني .. ونقابة القراء تفتح تحقيقا مع حلمي الجمل

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

العشر الأوائل من ذي الحجة.. فضلها وكيف يدرك أجر عرفة لغير الحاج

 

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طلاب جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب على الباحث محمود وهبة .. صور

النشرة الدينية العشر الاوائل من ذي الحجة الأوقاف كيف يدرك أجر عرفة لغير الحاج قصة بناء مسجد النبي الروضة الشريفة هل يجوز للمحرم لبس نظارة شمسية الأزهر صلاة الغائب على الباحث محمود وهبة

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