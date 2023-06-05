كرة القدم غير عادلة.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على حكم مباراة الوداد

قال شادي محمد قائد الأهلي التاريخي السابق، إن كرة القدم كانت غير عادلة أمس أمام الوداد البيضاوي المغربي فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن حكم المباراة الليبي معتز إبراهيم كان سئ للغاية.

وقال شادي محمد ، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كرة القدم أمس كانت غير عادلة، الأهلي أمس صنع العديد من الفرص للتهديف، وبالفعل نجحنا فى تسجيل هدفين ولكن كنا نستطيع أن تكون أكثر من ذلك.

وأضاف:" الحكم الليبي كان له دور فى النتيجة أمس وكان سئ للغاية، وذبح الأهلي تحكيميًا أمس سواء فى ضربات جزاء أو لقطة الطرد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا مساء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.