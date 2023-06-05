افتكروا الصفاقسي.. نجم الأهلي السابق يزف بشري سارة لعشاق الىحمر قبل لقاء الوداد

قال شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر، يستطيع تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، من المغرب أمام الوداد، رغم نتيجة مباراة الذهاب.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بلاش الناس اللى عمالة تراهن على خسارة الأهلي أمام الوداد، ليه بنهبط نفسنا، الأهلي يقدر يكسب وهناك فوارق فردية لصالح الأهلي.

وأضاف:" تعالوا نفتكر الصفاقسي التونسي وأنا كنت قائد الأهلي وقتها، ووقت تعادل الأهلي فى القاهرة وقتها عام 2006 كنا نعلم أننا سنفوز بالكأس بسبب ثقتنا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا مساء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.