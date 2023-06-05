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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. افتتاح مشروع إحلال وتجديد الوحدة الاجتماعية بالزرقا في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استكملت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، حيث أجرت اليوم جولة رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

 

هذا وقد بدأت " المحافظ " تلك الجولة بإزاحة ستار افتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بمدينة الزرقا بعد أن شهد أعمال إحلال وتجديد نفذتها مديرية الإسكان،  كما تفقدت المبنى بأقسامه المختلفة واطلعت على منظومة العمل لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ، وكذلك آلية تدريب شباب الخدمة العامة على منظومة العمل.

 

وخلال الافتتاح، استمعت " الدكتورة منال عوض " الى مطالب المواطنين،  حيث وجهت تعليماتها الى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدراستها والعمل على حلها، كما وجهت بوضع خطة عمل محددة للتيسير على المواطنين خلال تلقى تلك الخدمات، مؤكدة تكاتف كافة أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بجميع المناطق.

دمياط إحلال وتجديد الخدمات الاجتماعية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخدمة العامة التضامن الاجتماعي الاجتماعى افتتاحات أعمال إحلال

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