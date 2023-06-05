أحمد الطيب: حتى أفضل معلق مش عاجبكم

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب علي انتقاد جماهير الأهلي المعلق عصام الشوالي واتهامه بعدم الحيادية.

وكتب الطيب من خلال حسابه على فيس بوك:" حتى ( عصام الشوالى ) افضل معلق فى الوطن العربى و صاحب ( القاضية ممكن ) مش عاجبكم ؟؟!!🫣 انصحكم تخلّوا الراجل الطيب ( عم حارس ) يعلق لكم يمكن يعجبكم !! ".



فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.