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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير عمان بالقاهرة: التعاون الإعلامي والثقافي بين مصر والسلطنة مصدر للقوة الناعمة

السفير عبدالله بن
السفير عبدالله بن ناصر الرحبي

ثمن السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، الجهود المقدرة لجمعية الصحفيين العمانية على مبادرتهم لتنظيم الملتقى الصحفي العماني المصري الهادف بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة لإبراز مختلف الجوانب الحيوية في هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشار سفير سلطنة عمان بالقاهرة خلال كلمته في افتتاح الملتقى الصحفي العماني المصري، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول في هذه الحقبة التاريخية التي يشهد فيها العالم متغيرات متابعة، لافتا إلى التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والتي تشهد بالفعل خطوات مهمة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كان من أبرزها مؤخرا منع الازدواج الضريبي بيت الجانبين والاعفاءات الجمركية وكلاهما تمثيل تسهيلات تمهد الطريق للدفع بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية.


وأوضح سفير سلطنة عمان بالقاهرة، أن الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للقاهرة قبل أيام تهظ الأولى لجلالته لدولة عربية من خارج دائرة مجلس التعاون الخليجي، والتي تميزت بشعور متنامي لدى القيادتين بضرورة تطويرها وتفعيلها حيث من المأمول أن تشكل قاطرة مهمة للدفع بها إلى الأمام بما يليق بتاريخها وعمقها مع ما شهدته هذه الزيارة من نتائج مهمة.


وشدد سفير سلطنة عمان، على أنه على الرغم من أهمية المحور الاقتصادي والتجاري والاسثماري في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فإن محور الإعلام والثقافة لا يقل أهمية في هذا الاتجاه باعتباره مصدر مهما للقوة الناعمة لدى الجانبين، والذي من شأنه أن يساهم بفاعلية في تقديم كل منهما للآخر على المستويات الشعبية والنخبوية من خلال التعريف بحرارة البلدين الضاربة في أعماق التاريخ.

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