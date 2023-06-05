بكلمات مؤثرة.. مصطفى قمر يستعيد ذكرياته مع الراحل الملحن محمد النادي

نعي الفنان مصطفي قمر الراحل الملحن محمد النادي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 39 عاما.

ونشر مصطفى قمر صورة تجمعه بالراحل و كتب : "إنا لله وإنا إليه راجعون" توفى إلى رحمة الله صديقي وأخي الأصغر الملحن الفنان /محمد النادي أتذكر الآن أول لحظة جمعتني به ومعه والده عندي بالمنزل وقلت له هيبقي من أهم الملحنين في مصر والوطن العربي وقدمته وكانت البداية والنهاردة نهاية المشوار وبينهم اتمتعنا بألحانه وأخلاقه الراقية وخفة دمه وصحبته الحلوة ربنا يجمعني معك في الجنة يا محمد نكون صحبة كمان مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام البقاء لله ادعوله بالرحمة والمغفرة 🙏".

ورحل عن عالمنا صباح اليوم الملحن محمد النادى عن عمر يناهز 39 عاما ، وتقام صلاة الجنازة بمسقط رأسه بمقابر المندرة فى الإسكندرية، بعد صلاة المغرب حسبما كتب الموزع يوسف حسين عبر حساب فيسبوك.



أعلن المطرب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين وفاة الملحن الشاب محمد النادى عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب خالد تاج الدين: "البقاء والدوام لله.. الملحن محمد النادي في ذمة الله."



وحرص عدد كبير من صناع الموسيقى على نعى الملحن محمدالناديى عبر حسابهم بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك.