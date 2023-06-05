غدا.. 793 ألف مواطن كويتي يختارون 50 نائبا بمجلس الأمة

يتوجه الناخبون الكويتيون غدا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17 (أمة 2023) والذين يحق لهم التصويت وعددهم 793646 مواطنا كويتيا يختاروا 50 نائبا من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتنطلق في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متتالية.

وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي الانتخابات البرلمانية إثر صدور المرسوم الأميري في الأول من مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة نزولا واحتراما للارادة الشعبية والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون الكويت في المرحلة القادمة بما يساعد في تحقيق غاياتها المنشودة.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 99779 ناخبا وناخبة ويتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90394 ناخبا وناخبة وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 137978 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 208740 صوتا انتخابيا و في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 256755 ناخبا وناخبة.

وسيكون التصويت وفق المادة 32 من القانون الكويتي في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة عن طريق شهادة الجنسية الأصلية إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

وتعد انتخابات مجلس الأمة الكويتي احتفالية ديمقراطية تعبر عن وعي الشارع الكويتي وثقافته السياسية والانتخابية العالية وممارسة دور من شأنه رسم الازدهار للكويت في ظل القيادة الحكيمة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

ويتابع مجلس الوزراء الكويتي الترتيبات اللازمة للعرس الانتخابي على كافة الوزارات المسئولة عن تجهيز والاستعداد للانتخابات والعمل على تذليل كافة المعوقات من أجل خروج الانتخابات البرلمانية في شكلها الديمقراطي، الذي يسعى إليه كافة المواطنين الكويتيين والحكومة والقيادة السياسية في الكويت.

ومن جهتها، أعدت وزارة الإعلام الكويتية منظومة شاملة لتغطية تلك الانتخابات بداية من فتح باب الترشح، وذلك لتمكين كافة المرشحين من الإعلان عن أفكارهم خلال العرس الانتخابي لمجلس الأمة الكويتي، وذلك في كافة وسائل الإعلام الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة وتحديد مساحة متساوية بين كافة المرشحين في كافة الوسائل الإعلامية بالكويت.

كما قامت وزارة الداخلية الكويتية بتجهيز المقرات الانتخابية استعدادا ليوم الانتخابات.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية قضت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة الكويتي ،وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات .

ولذلك تقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 (الفصل التشريعي السابع عشر) غدا الثلاثاء السادس من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد أن صدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة 2020 بعد أن أعادته المحكمة الدستورية وذلك وفقا للمادة 107 من الدستور الكويتي حيث تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ حل المجلس .

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في السادس من يونيو الجاري، كما تقرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة.

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.

وتحظي الانتخابات باهتمام إعلامي عربيا ودوليا، حيث تحرص وزارة الإعلام الكويتية علي توفير كافة متطلبات الإعلاميين للقيام بعملهم لتغطية العملية الانتخابية وتوفير كافة المعلومات التي يحتاجونها

وقال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بالتكليف رئيس المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخابات «أمة 2023» مازن الأنصاري أن 50 إعلامياً من جميع أنحاء العالم تمت دعوتهم للمشاركة والاطلاع على العرس الديمقراطي الكويتي المقرر غدا الثلاثاء.

وأوضح الأنصاري لـوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن المركز الإعلامي الخاص بتغطية الانتخابات التي تحمل شعار «تصحيح المسار مسؤولية الجميع» مجهز بالكامل بالمعدات اللازمة من أجهزة إلكترونية وكاميرات وغيرها لمساعدة الإعلامين على أداء مهامهم.

وأضاف أن المركز يقدم مهمات إعلامية كثيرة منها تسهيل التغطية الإعلامية للوفود المشاركة والاطلاع عن قرب على طريقة الاقتراع والتجربة الديمقراطية في الكويت.

وأوضح أن المركز الإعلامي قام بترتيب جدول زيارات ميدانية وجولات اجتماعية للوفود الإعلامية المشاركة لزيارة مجلس الأمة وزيارة مراكز الاقتراع لمشاهدة عملية التصويت بشكل مباشر.