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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق رجال تنس الطاولة بالأهلي يتوج ببطولة الدوري

صدى البلد

توج فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي ببطولة الدوري، بعد الفوز على إنبي بنتيجة ٣-١، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية، التي أقيمت اليوم الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم «رجال تنس الطاولة بالأهلي» عرضًا مميزًا خلال المنافسات، بمشاركة اللاعبين محمد البيلي، وعمر عصر، ويوسف عبد العزيز.

وأبدى أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، سعادته بالنتائج المميزة للاعبي الأهلي، مؤكدًا ثقته الكاملة بجميع فرق تنس الطاولة بالنادي بمختلف الأعمار في تحقيق الإنجازات والتتويج بالبطولات.

ووجه عبد الفتاح الشكر لكل اللاعبين الذين شاركوا في الدورة المجمعة الثانية، مؤكدًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم وكانوا جميعًا على قدر المسئولية كعادتهم، ونجحوا في حسم اللقب بالعلامة الكاملة وإسعاد جماهير النادي.

يذكر أن فريق تنس الطاولة رجال بالأهلي فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا رجال، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

 

فريق تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي الدورة المجمعة الثانية صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية محمد البيلي وعمر عصر

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