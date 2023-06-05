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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستثمرون جدد.. برلمانية تكشف تفاصيل مقترحها بـ خصخصة الأندية

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، عن تفاصيل اقتراحها وطلبها بخصخصة الأندية الرياضية في مصر وطرحها للمستثمرين.

 

لمساهمتها في الاقتصاد القومي | مقترح برلماني بـ خصخصة الأندية الرياضية بمصر

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 وقالت أمال عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم " :"  علينا أن نفكر خارج الصندوق في الملف الرياضي ".

وأضافت أمال عبد الحميد: " خصخصة الأندية ومراكز الشباب  تؤدي إلى مجيء مستثمرين للاستثمار في الأندية وذلك يسهم في تواجد كوادر مصرية ".

وتابع آمال عبد الحميد :"  خصخصة الأندية يؤدي إلى توفير مبالغ كثيرة يتم صرفها في مجال الرياضة من موازنة الدولة".

كانت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووجهت اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها: "أن صناعة الرياضة حول العالم وصلت لـ 840 مليار دولار سنويًا، ومع حساب بعض الأنشطة الملحقة بها مثل التغذية والنقل والبث وغيرها يصل إلى تريليون و800 مليون دولار سنويا ورغم كل تلك المكاسب العالمية، إلا أن الأمر في مصر مختلف تمامًا، حيث ما زالت الأندية والرياضة تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث يحصلون على رقم كبير من موازنة الشباب والرياضة سنويًا، لدعم الإنشاءات ودعم النشاط الرياضي، ووصل متوسط دعم الأندية سنويا من الوزارة إلى 800 مليون جنيه".

وأضافت قائلة:"مساهمة الأندية في بناء الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة، باعتبار الرياضة إحدى ركائز تنويع الاقتصاد، و«خصخصة» الأندية الرياضية، أي خروجها من تحت عباءة المؤسسات العامة، إلى مظلة المؤسسات الخاصة، مشروع يسهم بشكل فعال في جذب مستثمرين جدد، ويخفف العبء على خزينة الدولة".

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