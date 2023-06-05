تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب حكم مباراة الأهلي والوداد بالإياب.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لمباراة الأهلي والوداد القادمة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "دا حكم دائما صفارته ضد النادي الأهلي".

وأشار: "هذا الحكم لا يعرف العدالة، وهو حكم لا يصلح لإدارة المباراة في المغرب"، مضيفا: "حكم مباراة الأهلي القادمة في النهائي لابد من الحذر منه".

وأكد: "الحكم الإثيوبي لا يصلح لإدارة المباراة، وهي مباراته الأخيرة وبعدها سيعتزل ومن الممكن أن يفعل كل شيء في المباراة، وعلى الأهلي أن يتخذ إجراءات ضد الحكم الإثيوبي لأنه حكم ليس له علاقة بالنزاهة".

