سيف الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الاتحاد السكندري

سجل الزمالك الهدف الاول في مرمى الاتحاد السكندري، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

أخطأ لاعب الاتحاد السكندري ومرر كرة عن طريق الخطأ، ليقتنصها احمد سيد زيزو ويمرر كرة سحرية لسيف الدين الجزيري الذي لم يخطأ المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

استطاع لاعبي الزمالك من الوصول لمرمى الاتحاد السكندري أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن دون احراز أهداف طوال ال 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

وحاول الاتحاد السكندري إحكام دفاعاته خلال دقائق الأولى من المباراة، ولم ينفذ أي هجمة تهدد مرمى الزمالك.