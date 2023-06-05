اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء: نقدم الخدمات للمواطن بالمجان

علقت أميرة الجوهري المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا برئاسة الوزراء، تفاصيل متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي.

وقالت أميرة الجوهري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" لدينا رقم واتساب للجنة الطبية العليا والاستغاثات للتواصل مع المواطن ".

وتابعت أميرة الجوهري:" المواطن يرسل لنا تفاصيل الاستغاثة الخاصة به للجنة ونقوم برصد الاستغاثات الطبية ويتم تحويلها لفريق التدخل السريع ويتم التواصل مع المواطن لتوجيهه للخدمة الطبية ".

واكملت اميرة الجوهري:" الخدمة الطبية التي تقدمها اللجنة العليا تكون عن طريق بروتوكلات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي ويتم تقدميم الخدمات بالمجان للمواطن ".

ولفتت أميرة الجوهري :" نستقبل استغاثات طبية في كافة التخصصات الطبية".