أحمد موسى مشيدا بـ مصطفى شوبير: بطل وهيعدى أبوه وسبب رئيسي في الفوز

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحارس مرمى النادي الأهلي في مباراة الوداد أمس مصطفى شوبير، مؤكدا: "بطل وهيعدى أبوه شوبير ومنع الوداد من التعادل ولا الفوز".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصطفى شوبير كتب شهادة مولد نجم كبير للأهلي والمنتخب".

وأوضح: "مصطفى قدم أداء كبيرًا لولاه لكان الوداد خرج متعادل أو فائز، كما أن مستواه سيتخطى مستوى أحمد شوبير في حارسة المرمى".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "النادي في أفضل حالاته حاليا وسيذهب للقاء الوداد وهو فائز وقادر على التسجيل وحسم المباراة"، لافتا: "مصطفى شوبير كان نجم المباراة وكان سببا رئيسيا في الفوز أمس".