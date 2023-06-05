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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل يُثني على قرار وزيرة التخطيط بوقف الاقتراض إلا بشروط ميسرة

ناجي الشهابي «رئيس
ناجي الشهابي «رئيس حزب الجيل الديمقراطي»

أثنى حزب الجيل الديمقراطي على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بوقف الاقتراض الخارجي لمصر، إلا بشروط ميسرة.

وأكد حزب "الجيل" أن القرار يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة إذا صاحبه خفض كبير في الإنفاق، من أجل إحتواء التضخم، الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووصف ناجي الشهابي «رئيس حزب الجيل الديمقراطي» القرار بـ"الشجاع"، مؤكداً أن مصر لديها القدرة على تحقيق التنمية بجهود ذاتية دون الحاجة إلى الاقتراض خارجيا.

وأشار إلى أن زيادة الاقتراض تنعكس سلباً على معدلات التنمية، خاصة في ظل الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد المحلي والعالمي حالة من عدم الاستقرار.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن المستفيد الأول والأخير من هذا القرار هو المواطن المصري، حيث أن خفض الديون من على كاهل الدولة، وتخفيف معدلات الاقتراض الخارجي، يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحسين جودة التنمية، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأشار ناجى الشهابي، إلى أن حزب الجيل دعا الحكومة منذ أكثر من سبع سنوات وفى بيانات متكررة بوقف الاقتراض الخارجى وضرورة خفض الدين الداخلى والخارجى لافتاً إلى أنه أمر صحي للاقتصاد المصرى ..

كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، إلا أن الدولة المصرية لم تتخلف يوماً ما عن سداد الالتزامات الخارجية عليها، الأمر الدي يؤكد قدرة ومرونة الاقتصاد المصري على التعامل مع مختلف الصدمات الخارجية.

حزب الجيل الديمقراطي وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية الاقتصاد الاقتراض

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