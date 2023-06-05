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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية

أطلقت الفنانة المغربية صابرينة بلفقيه أغنيتها الجديدة Loquita التي حققت أكثر من مليون مشاهدة في فترة وجيزة .

و قد حقق تيزر الكليب أكثر من 10 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك و أعاد مشاركته أهم مشاهير نفس التطبيق. 

الأغنية من كلمات و ألحان  محمد المرابط و منعم عمراني، ومن توزيع  المنتج والموزع العالمي بلال أفريكانو و توفيق صدقي، ومن انتاج النجمة صابرينة بلفقيه، فيما تم تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية Loquita في ساحة Plaza españa   السياحية في مدينة اشبيلية الاسبانية،  مع فريق عمل اسباني بالكامل تحت اشراف المخرج الاسباني العالمي Montaje Samuel Marks.
وجاءت اغنية Loquita مختلفة عن أعمال صابرينة بلفقيه السابقة، حيث استوحت موسيقاها  من الفلامينكو  الإسباني، إضافة إلى أن صابرينة ظهرت خلال الفيديو الكليب مرتدية القفطان المغربي وزي الفلامينكو.

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وتتحدث Loquita، عن الفتاة القوية والطموحة والمفعمة بالحياة التي تملك أحلاما عديدة و تريد تحقيقها في المستقبل. 
تجدر الإشارة  إلى أن، النجمة المغربية صابرينة بلفقيه، وضعت بصمتها  في المجال الفني في فترة وجيزة، وذلك من خلال   أعمالها الفنية الناجحة وتحقيقها لنسب مشاهدات عالية تجاوزت 30 مليون مشاهدة في جميع المنصات و التطبيقات، بداية ب  "ها ماما" و التي كانت من كلمات وألحان المبدع خالد سلام الذي لاقت أعماله نجاحات كبيرة،  ومن توزيع محمد الفتوح،  و إخراج حمزة اليملاحي، وأيضا "حبيبي انتا"   التي تعاملت فيها النجمة المغربية مع مجموعة من ألمع نجوم الساحة الفنية، من ألحان الستار مهدي موزاين، كلمات   محمد المغربي وتوزيع طارق الحجيلي و مدارا و إخراج حمزة اليملاحي كذلك.

صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
صابرينة بلفقية
افريكانو بلال أفريكانو صابرينة بلفقية الفنانة صابرينة بلفقية المغربية صابرينة بلفقية

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مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

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