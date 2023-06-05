الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في الدوري

انتهت احداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

أخطأ لاعب الاتحاد السكندري ومرر كرة عن طريق الخطأ، ليقتنصها احمد سيد زيزو ويمرر كرة سحرية لسيف الدين الجزيري الذي لم يخطأ المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

استطاع لاعبي الزمالك من الوصول لمرمى الاتحاد السكندري أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن دون احراز أهداف طوال الـ 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

حاول الاتحاد السكندري إحكام دفاعاته خلال دقائق الأولى من المباراة، ولم تنفذ أي هجمة تهدد خلالها مرمى الزمالك.

أخطأ لاعب الاتحاد السكندري ومرر كرة عن طريق الخطأ، ليقتنصها احمد سيد زيزو ويمرر كرة سحرية لسيف الدين الجزيري الذي لم يخطأ المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

أشهر حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري البطاقة الحمراء في وجه زوران المدير الفني للاتحاد السكندري وعبدالواحد السيد مدير الكرة الجهاز الفني للزمالك بعد دخولهما في مشادة بعد تسجيل الزمالك الهدف الاول.

سدد احمد فتوح كرة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الاتحاد في الدقيقة 40.

وبعد احتساب الهدف تحدث حكم اللقاء لمعاونيه في غرفة الـ var وأبلغوه بإلغاء الهدف بداعي التسلل، ليستمر اللقاء تقدم الزمالك بهدف وحيد.

مرر أحمد سيد زيزو كرة سريعة من الجبهة اليمنى لتصل لسيف الدين الجزيري ويسكنها شباك الاتحاد في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 66 سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد هدف تقليص الفارق في مرمى الزمالك.

وبفوز الزمالك يصبح في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بينما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 40 ويحتل المركز الثامن.