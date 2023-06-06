بدون فار .. خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والاتحاد

علق الاعلامي خالد الغندور علي عدم احتساب حكم مباراة الزمالك والاتحاد هدف فتوح

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" حكم الفار حسب تسلل بدون فار بنظرة العين و الدليل مافيش اي خطوط طلعت و في الشوط الثاني الحكم قال الفار بايظ و ده كله في الدوري المصري ".



سجل الزمالك الهدف الاول في مرمى الاتحاد السكندري، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.



وأخطأ لاعب الاتحاد السكندري ومرر كرة عن طريق الخطأ، ليقتنصها أحمد سيد زيزو ويمرر كرة سحرية لسيف الدين الجزيري الذي لم يخطأ المرمى ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

استطاع لاعبي الزمالك من الوصول لمرمى الاتحاد السكندري أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن دون احراز أهداف طوال ال20 دقيقة الأولى من عمر المباراة.

حاول الاتحاد السكندري إحكام دفاعاته خلال دقائق الأولى من المباراة، ولم تنفذ أي هجمة تهدد خلالها مرمى الزمالك.