اليوم.. آخر فرصة لتقديم الطعون لعمادة كلية النانو تكنولوجي والآثار والتمريض

تختتم جامعة القاهرة تلقي طلبات الطعون على المرشحين لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي والاثار والتمريض، اليوم، الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجي والاثار والتمريض يوم الخميس 1 يونيو وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

ولفتت جامعة القاهرة الى أنه سوف يتم إعلان أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس الموافق: ١ يونيو 2023، على أن يتم البدء في تقديم الطعون أيام : الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وسوف يبدأ البت في الطعون والإعلان عن الأسماء النهائية للمتقدمين بالكلية يوم الاثنين 12 يونيو .

وعلى جانب آخر وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة بقيمة 160 مليون جنيه لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات جامعة القاهرة لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

ووجه الدكتور محمد الخشت الشكر لمجلس إدارة بنك مصر برئاسة الأستاذ محمد الأتربي على التمويل والدعم الممنوح لهذه المرحلة من التطوير بمستشفيات جامعة القاهرة، مُعربًا عن اعتزازه ببنك مصر الذي يُعد علامة منذ طلعت حرب، ودوره الرائد الذي أنشئ من أجله في خدمة ودعم المجتمع المصري من خلال المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن قيمة التبرع المُقدم من بنك مصر مُخصصة للمساهمة في تطوير العيادات الخارجية لمستشفى قصر العيني لتواكب الأكواد الصحية الحديثة، من خلال الفحوصات والأشعة والتحاليل والخدمات اليومية قصيرة الأجل والجراحات الصغرى.