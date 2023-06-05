بتفكر تبيع عربيتك أو هتشتري مستعملة.. اعرف نصيحة رابطة مصنعي السيارات

نصح اللواء حسين مصطفي الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات المستهليكين اصحاب السيارات التي ليس بها اعطال وتؤدي الغرض منها بالتمسك بسياراتهم وعدم بيعها، وحصر الشراء فقط لمن فقد سيارته او أن السيارة اصبحت لا تؤدي الغرض منها ، فمن الافضل الشراء فورا وعدم التأجيل .

وأوضح في لقاء مع الاعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc ان السبب الرئيسي في زيادة الاسعار ندرة المعروض لتوقف استيراد السيارات الكاملة منذ اخر فبراير 2022، منوها أن الموجود اما استيراد شخصي، او بعض الشركات والتوكيلات استطاعت تدبير الدولار بطرق مشروعة وتمكنت من الشراء.

وأوضح في حالة شراء سيارات مستعملة لابد من التأكد من صحة الاوراق الخاصة بالسيارة، وعدم الاعتماد على الشكل العام والمظهر الخارجي مشددا على ضرورة الكشف عليها في مركز خدمة وعمل فحص شامل كامل، والتأكد من عدم تعرضها لحوادث سابقة، وحالة الماتور، صندوق التروس.