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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصبر نفد.. غضب واسع في الغرب بسبب هجوم أوكرانيا المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة “الإيكونوميست” نقلا عن مسؤولين، بأن الغرب توقع أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا قبل أسبوعين، حيث نفد صبر البعض.

وقالت الصحيفة، إن "المسؤولين الغربيين توقعوا بدء الهجوم قبل اسبوعين وبعضهم نفد صبرهم".

في الوقت نفسه، نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدء الهجوم المضاد الأوكراني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه في صباح يوم 4 يونيو، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا واسع النطاق في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك من أجل اختراق الدفاعات في القطاع الأكثر ضعفا.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن "الجيش الأوكراني لم ينجز مهامه ولم ينجح".

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