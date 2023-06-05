كجزء من حملته.. مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لتحقيق السلام مع روسيا والصين

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، روبرت كينيدي جونيور، اليوم الإثنين، إنه يريد السلام مع روسيا والصين والتركيز على المنافسة على المنصة الاقتصادية.

وقال كينيدي: “دعونا نحقق السلام مع روسيا.. دعونا نحقق السلام مع الصين.. ودعونا جميعا نتمتع بازدهار المنافسة الاقتصادية السليمة”.

وأضاف أن “الصينيين لا يريدون خوض حرب مع الولايات المتحدة، إنهم يريدون فقط توفير مستويات معيشية أفضل لشعبهم”.

وأشار كينيدي، إلي أن الأزمة الأوكرانية هي حرب بالوكالة.

وتحدث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية على “تويتر سبيسيز” ، بعد أن تلقي دعوة من إيلون ماسك.

وبدأ إيلون ماسك، في استضافة المرشحين للرئاسة الأمريكية على “تويتر” للترويج لحرية التعبير.

وقبل أسبوع، استضاف رجل الأعمال المرشح الجمهوري للرئاسة رون ديسانتيس، الذي أعلن عن عرضه على تويتر وجمع 8.2 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي من المساهمات لحملته.