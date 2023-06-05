عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كجزء من حملته.. مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لتحقيق السلام مع روسيا والصين

أمريكا وروسيا والصين
أمريكا وروسيا والصين

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، روبرت كينيدي جونيور، اليوم الإثنين، إنه يريد السلام مع روسيا والصين والتركيز على المنافسة على المنصة الاقتصادية.

وقال كينيدي: “دعونا نحقق السلام مع روسيا.. دعونا نحقق السلام مع الصين.. ودعونا جميعا نتمتع بازدهار المنافسة الاقتصادية السليمة”.

وأضاف أن “الصينيين لا يريدون خوض حرب مع الولايات المتحدة، إنهم يريدون فقط توفير مستويات معيشية أفضل لشعبهم”.

وأشار كينيدي، إلي أن الأزمة الأوكرانية هي حرب بالوكالة.

لافروف: الغرب يريد تقطيع أوصال روسيا وفتح جبهات جديدة ضدها

لشن هجمات.. الكشف عن شبكة من المخربين تابعة لـ أوكرانيا داخل روسيا

وتحدث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية على “تويتر سبيسيز” ، بعد أن تلقي دعوة من إيلون ماسك.

وبدأ إيلون ماسك، في استضافة المرشحين للرئاسة الأمريكية على “تويتر” للترويج لحرية التعبير.

وقبل أسبوع، استضاف رجل الأعمال المرشح الجمهوري للرئاسة رون ديسانتيس، الذي أعلن عن عرضه على تويتر وجمع 8.2 مليون دولار،  وهو مبلغ قياسي من المساهمات لحملته.

كينيدي روسيا الصين الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بالدوري

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات قوية

موضوعات متعلقة

لافروف: الغرب يريد تقطيع أوصال روسيا وفتح جبهات جديدة ضدها

إعلان عاجل من وزير المالية الروسي بشأن بنك التنمية الجديد

بدء زيارة المسئولين.. الولايات المتحدة تعلن توسع قنوات الاتصال مع الصين

الصبر نفد.. غضب واسع في الغرب بسبب هجوم أوكرانيا المضاد

إجراء عاجل من وزارة الدفاع الروسية بشأن تعبئة الجيش

بيان عاجل من الوفد الروسي في المحكمة الدولية بشأن اضطهاد أوكرانيا للأقليات

استعادة الأراضي.. أول تعليق من زيلينسكي على تقدم الجيش الأوكراني بمحيط باخموت

إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات قوية

ترشيحاتنا

كجزء من حملته.. مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لتحقيق السلام مع روسيا والصين

صدمة مدوية | تعرف على مديونية نادي الزمالك .. تفاصيل مثيرة

لافروف: الغرب يريد تقطيع أوصال روسيا وفتح جبهات جديدة ضدها

سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

بدء زيارة المسئولين.. الولايات المتحدة تعلن توسع قنوات الاتصال مع الصين

الصبر نفد.. غضب واسع في الغرب بسبب هجوم أوكرانيا المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

ملابس عرضتها للانتقادات.. نهى عابدين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

مكشوف الظهر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ