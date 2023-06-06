نواب في اليوم العالمي للبيئة : الدولة تسخر قدراتها لإدارة الملف بالشكل الأمثل.. ونطالب بخطة فعالة للنهوض بالوضع في مصر

إشادة برلمانية بجهود الدولة المصرية في دعم ملف البيئة والمناخ

برلمانية: القيادة المصرية تولي ملفي البيئة والمناخ اهتماما غير مسبوق

نائب يطالب بخطة فعالة للنهوض بالوضع البيئي في مصر





احتفل العالم أمس الأثنين، الموافق 5 يونيو بـ اليوم العالمي للبيئة والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة 1972 ليكون سنويا وتحديدا يوم 5 يونيو، وذلك تزامنا مع ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية بنفس اليوم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال بـ اليوم العالمي للبيئة هذا العام احتفالاً مميزاً تم إعداده ليكون أسبوعاً كاملاً لاستعادة الزخم حول الموضوعات البيئية بعد مؤتمر المناخ ، مشيرةً إلى ان الاحتفال هذا العام سيتم تحت شعار " دعم الاستثمار البيئى " وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكي ودور التحول إلى الاقتصاد الدوار وتعزيز الاستثمار البيئي في الحد منه.

وأكد نواب البرلمان على دور مصر وجهودها في الحفاظ على البيئة من خلال سياسات رشيدة وتسخير كافة امكانياتها وطاقتها من أجل إدارة ملف البيئة والموارد الطبيعية بشكل أمثل وآمن.

وفي هذا الإطار قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، إن احتفال العالم، بـ"اليوم العالمي للبيئة"، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، يأتي ونحن في مرحلة مختلفة تشهدها الدولة المصرية الحديثة ، تتعلق بشقين رئيسيين هما الشغل الشاغل للقيادة السياسية " المناخ والبيئة النظيفة".



وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها، إن القيادة السياسية الرشيدة وفي ظل ما تشهده الدول والعالم أجمع من أزمات اقتصادية وتراجع في الطاقات المتجددة والعودة لاستخدام الوقود الأحفوري، وهو ضد التعهدات ومصلحة كوكب الأرض، تعمل وتسخر كافة امكانياتها وطاقتها من أجل إدارة ملف البيئة والموارد الطبيعية بشكل أمثل وآمن، لافتة الي أن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية العالم أجمع.

وأكدت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أهمية هذا الملف بالنسبة لمصر ، مشيرة الي أن الدولة استضافت في السادس من نوفمبر 2022، قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27،بمدينة شرم الشيخ وهو الحدث الأهم والأكبر الذى يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، بمشاركة 197 دولة ، بمثابة نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية والذي يتم بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم أجمع.



وأضافت نائبة حماة الوطن، أن الأمم المتحدة حددت شعار يوم البيئة العالمي، هذا العام تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي"، وذلك لما تمثله المصنوعات البلاستيكية، بصحة الإنسان وبالتنوع البيولوجي، لافته الي أنه ينتج أكثر من 400 مليون طن من المصنوعات البلاستيكية سنويًا في جميع أنحاء العالم، نصفها تقريبا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، وفي المقابل لا يُعاد تدوير سوى أقل من 10% منها ، مؤكدة أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات والمنظمات والحكومات لكل دول العالم، من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة وآمنة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالإشادة بما حققته مصر من مؤشر إيجابي وحصولها علي المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنها مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية وذلك عام 2022 ، فضلا عن انها جاءت بالمركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59،37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023، مما يدل علي نجاح القيادة السياسية ورؤيتها وإدارتها لملفي البيئة والمناخ، من أجل مستقبل أفضل لاولادنا ولمجتمعاتنا .

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إننا نحتفل اليوم باليوم العالمي للبيئة الذي جاء لتعزيز الوعي العالمي من أجل البيئة، مؤكدا أن هذا اليوم يعد فرصة للتذكير بالمطالبة بوضع خطة لنهوض بالوضع البيئي في مصر.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن وضع خطة فعالة للنهوض بالوضع البيئي في مصر يمكنها أن تساهم في حل مشكلات المخلفات وأزمات القمامة التي باتت تؤرق المجتمع، لافتا إلى أن دور جهاز تنظيم المخلفات لم نلمس له دورا حقيقيا على أرض الواقع حتى الآن.



وطالب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بوجود شركات متخصصة لحرق مخلفات الزراعة، قائلا:" نطالب الدولة بجلب شركات متخصصة في ذلك وتحاسبها الدولة بعقود واتفاقيات و يكون المستفيد الأول المواطن البسيط، لأن الدولة تدفع الكثير من الأموال، فمن المفترض أن يكون هناك شركات متخصصة للقيام بذلك".

وأكد النائب عمرو القطامي، أهمية وضع خطة عاجلة لمواجهة مشكلات المخلفات، معقبا:" الدولة المصرية تمتلك ثروة بيئية علينا استغلالها لتحسين الوضع البيئي.