إسرائيل في ورطة.. سمير فرج يروي موقفا لا ينسى مع الرئيس السيسي.. ويكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث الحدود

حل اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى٫ ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد”.



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

اللواء سمير فرج يروي موقفا لا ينسى مع الرئيس السيسي

روى اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، وقف لاينسى مع الرئيس السيسى يوم توليه وزارة الدفاع.





خسائر لم تحدث من قبل.. سمير فرج: إسرائيل في ورطة كبيرة.. فيديو

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل في ورطة حاليا بعد حادث الحدود المصرية.

سمير فرج: جنودنا متواجدون على الحدود الشرقية ولديهم معداتهم الخاصة

قال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الجانب الإسرائيلي يعشق خدمة الأبراج العالية، عكس عملية التأمين المصري على الحدود، التي تكون في هيئة النقاط المستوية بسطح الأرض، وهي «حفر» تم تجهيزها على أعلى مستوى.





سمير فرج يكشف تفاصيل تعامل الجندي المصري على الحدود.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي تفاصيل جديدة بشأن حادث الحدود الشرقية، والذي استشهد فيه الجندي البطل محمد صلاح، وقُتل من الجانب الإسرائيلي جنديان، وأصيب آخر.





سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح أصاب عميدا في الجيش الإسرائيلي رفيع المستوى، ما أحدث قلقا في الجيش بعد مقتل جنديين على الحدود، في اشتباك مع الشهيد محمد صلاح خلال لحاقه بعناصر تهريب.

سمير فرج: حادث الجندي المصري أثبت أن الجيش الإسرائيلي لا يساوي شيء.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، القصة كاملة بخصوص حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الإسرائيلية، بجانب استشهاد الجندي المصري «الشهيد محمد صلاح».







