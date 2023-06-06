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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يبحث مطالب الوحدات الصحية في القرى

لقاء مدير الوحدة
لقاء مدير الوحدة المحلية بالحسنة مع رئيس المدينه

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بمكتبه في ديوان عام مجلس المدينة، الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة ، بحضور محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة .

وتناول اللقاء مناقشة الأوضاع وسير العمل داخل الوحدات الصحية ،في نطاق المركز والمدينة للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم عرض بعض القضايا والمشاكل التي تعاني منها الوحدات الصحية بمركز ومدينة الحسنة ، والتعرف على  الاحتياجات الطبية اللازمة لتقديم الدعم اللازم لتلك الوحدات من أجل  الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة.

وأكد  بغدادي ، خلال اللقاء بأن رئاسة مركز ومدينة الحسنة تعطي اهتماما كبيرا للوضع الصحي الذي يعيشه المواطنين بقرى مركز ومدينة الحسنه والعمل علي تحسين الخدمة الصحية المقدمة لهم

خطة  متكاملة

وأكد ضرورة وضع خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمة الصحية وتقديم أفضل رعاية للأهالي وتلبية احتياجاتهم الضرورية لهم بقدر الإمكان

وفي نفس السياق، التقى رئيس المركز ببعض مواطنين قرى مركز ومدينة الحسنة ،وتم الاستماع إلى شكواهم ووعد بوضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين .

مؤكدا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وذلك سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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الحسنة مطالب الوحدات الصحية قرى

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