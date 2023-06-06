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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرديرن تحصل على وسام نيوزيلندا الأعلى بسبب إدارتها الحكيمة خلال أزمة كورونا

رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا

تلقت رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن يوم الاثنين واحدة من أرفع الجوائز النيوزيلندية ، تقديراً لجهودها في قيادة البلاد خلال أزمة كوفيد 19 والهجمات الإرهابية على مسجدين في كرايستشيرش وثوران بركان وايت آيلاند.

تم تقليد أرديرن بـ 'Dame Grand Companion' ، ثاني أعلى وسام شرف في نيوزيلندا ، في عطلة عيد ميلاد الملك تشارلز التي تحتفل بها البلاد في 5 يونيو ، وقدمت قائمة تكريم التتويج لهذا العام. 

وعادة ما يتم اختيار الحاصل على الجائزة في نيوزيلندا من قبل رئيس الوزراء ثم يوافق عليه العاهل البريطاني ، رئيس الدولة.

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز إن أرديرن تم الاعتراف بها لخدمتها خلال بعض أكبر التحديات التي واجهتها نيوزيلندا في العصر الحديث.

وقالت هيبكينز: 'إن قيادة استجابة نيوزيلندا للهجمات الإرهابية لعام 2019 ووباء كوفيد 19 تمثل فترات من التحدي الشديد لرئيس وزرائنا الأربعين ، وخلال هذه الفترة رأيت بشكل مباشر أن التزامها تجاه نيوزيلندا ظل مطلقًا'.

استقالت أرديرن ، التي أصبحت رئيسة للوزراء في عام 2017 ، في يناير في إعلان مفاجئ قائلة إنها 'لم تعد موجودة في الدبابة' لقيادة نيوزيلندا.

قالت أرديرن إنها شعرت 'بالتواضع بشكل لا يصدق' لتلقي هذا التكريم لكنها كانت في 'عقلين' لقبول ذلك على أنه الجهود التي تم تكريمها من أجلها 'كانت تتعلق بنا جميعًا وليس فردًا واحدًا.'

وقالت أرديرن في بيان 'لكنني سمعت ذلك من قبل الكثير من الكيوي الذين شجعتهم على قبول تكريم على مر السنين.' 'وهكذا بالنسبة لي ، هذه طريقة لأقول شكري - لعائلتي ، ولزملائي ، وللأشخاص الذين دعموني لتولي الدور الأكثر تحديًا وإفادة في حياتي.'

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