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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة من محافظة شمال سيناء تتابع أعمال زراعة الأشجار بمدينة الحسنة

متابعة زراعة الأشجار
متابعة زراعة الأشجار بشوارع مدينة الحسنة

تابعت لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة شمال سيناء ،  أعمال زراعة الأشجار المثمرة والخشبية بمدينة الحسنة  ،في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة؛ تعزيزا لجهود الدوله لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدي المواطنين.

يأتي ذلك؛ للتأكد من زراعة الأشجار في أماكنها، ومراجعة آلية الاستمرار في رعاية الأشجار التي تم زراعتها بنطاق الهيئات والمصالح الحكومية والمدارس والطرق الرئيسية والحدائق العامة بنطاق المركز والمدينة.

رافق اللجنة في أثناء مباشرة عملها محمد أحمد المغربي سكرتير مركز ومدينة الحسنة.

 

وتفقدت اللجنة عمليات زراعة الأشجار على الطبيعة في أماكن مختلفة بمدينة الحسنة، بمحيط ديوان عام المجلس، ومبني الشؤون الاجتماعية ،والإدارة الصحية ، والمدرسة الثانوية الصناعية بالحسنة والحدائق والميدان  الرئيسي بالحسنة .

 كما تفقدت اللجنة ، عمليات زراعة أشجار الزينة من الفيكس والبونسيانا، التي قد سبق وتم زراعتها من قبل  بمبادرة شخصية من رئاسة مركز ومدينة الحسنة  في نطاق المركز والمدينة لإضفاء الطابع الجمالي داخل مدينة الحسنة .

 

٤٥٠٠ شجرة

 

ومن جهته.. أوضح  رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن حصة مركز ومدينة الحسنة، من المبادرة، هي 4500 شجرة، حيث تم توزيعها على جميع الأحياء والقرى، والمصالح الحكومية على مستوى مركز ومدينة الحسنة .

وأشار  بغدادي، إلى أهمية تلك المبادرة  من أجل تحسين نوعية الهواء والحفاظ على صحة المواطنين وزيادة الرقعة الخضراء، مما يسهم أيضا في تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأكد أنه يتم المتابعة المستمرة لري الأشجار بنطاق المركز والمدينة ورعايتها؛ تحقيقا للأهداف المرجوة من المبادرة.
 

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الحسنة لجنة زراعة الأشجار متابعة

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