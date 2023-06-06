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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تعلن رسميا عن نظام التشغيل iOS 17 لهواتف آيفون.. والشركة تدخل العالم الافتراضي مع نظارة Apple Vision Pro

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

آبل تعلن رسميا عن نظام التشغيل iOS 17 لهواتف آيفون بميزات فائقة


أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية عن نظام تشغيلها الأحدث iOS 17 المخصص لهواتف آيفون، الذى سيقدم طفرة جديدة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها من خلال منح سهولة كبيرة ومرونة في استخدام التطبيقات، وذلك ضمن مؤتمرها مطورى آبل  Apple WWDC 2023.

 

للمرة الأولى.. آبل تعلن رسميا عن تطبيق Journal لتدوين المذكرات اليومية


أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية عن تطبيق جديد لتدوين المذكرات اليومية وتسجيل الأنشطة والأفكار يسمي Journal  والمخصص ضمن نظام تشغيلها الأحدث iOS 17 المخصص لهواتف آيفون، والذي كشفت عنه منذ قليل في مؤتمر مطوري آبل  Apple WWDC 2023.    

 

آبل تكشف رسميا عن كمبيوتر MacBook Air بمعالج M2 في مؤتمر المطورين


كشفت شركة  آبل  الأمريكية النقاب عن حاسوب ماك بوك إير MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة في مؤتمر المطورين العالمي  WWDC 2023 ، زاعمة أن الجهاز سيكون "أفضل كمبيوتر محمول مقاس 15 بوصة في العالم".

 

تغييرات جذرية .. آبل تكشف رسميا عن نظام تشغيل أجهزة آيباد الجديد iPadOS 17


أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية عن نظام تشغيلها الأحدث iPadOS 17 المخصص لأجهزة آيباد iPad، مع طفرة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها مع إعادة تشكيل التطبيقات وجعلها شبيهة باللاب توب في مرونة الأداء، وذلك ضمن مؤتمرها مطورى آبل  Apple WWDC 2023.

 

100 ألف جنيه.. آبل تدخل العالم الافتراضي مع نظارة Apple Vision Pro


أعلنت شركة Apple عن نظارات واقع معزز تسمى Apple Vision Pro التي تمزج "بسلاسة" بين العالم الحقيقي والرقمي. وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إنها "أول منتج من Apple تنظر من خلاله، وليس إليه"، وتبدو الجهاز على شكل نظارات تزلج. كما كانت الشائعات قد تحدثت عن وجود حزمة بطارية منفصلة والتحكم بالنظارات باستخدام العينين واليدين والصوت.

 

آبل توفر إمكانات جبارة لـ mac OS Sonoma مع أجهزة لاب توب وكمبيوتر ماك


كشفت شركة Apple آبل الأمريكية عن توفير وإتاحة ميزات وإمكانات جبارة لنظام التشغيل macOS Sonoma المخصص لأجهزة لاب توب وكمبيوتر ماك ، وذلك ضمن مؤتمرها مطوري آبل  Apple WWDC 2023.

 

أسعار Samsung Galaxy Z Fold4 في البحرين


تفوقت علامة سامسونج الكورية بجدارة على منافسيها في فئة الجوالات الرائدة ذات الشاشات القابلة للطي، ويعد جوال Samsung Galaxy Z Fold4 خير دليل على ذلك.

 

سعر جوالات Samsung Galaxy S23 Plus في عمان


تصنف سلسلة Galaxy S23 علي أنها الأفضل من علامة من سامسونج، خاصةً جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G المميز الذى يوفر كل الميزات في جهاز واحد.

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