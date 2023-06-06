محافظ الدقهلية يناقش الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن المحافظة متميزة في مجال التعليم أنجبت لمصر أعلام وعلماء في شتي المجالات وعلى رأسهم علي باشا مبارك أبو التعليم في مصر وغيرهم من العلماء.

جاء ذلك خلال اجتماعه لبحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية لعام 2023 والمقرر انعقادها في الفترة من 12 يونيو الحالي وحتى 13 يوليو القادم.

كما أشار مختار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه مختار بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة مشيراً إلى متابعته الشخصيه وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان مشدداً على النظافة العامة داخل المدراس وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان ووكيل مديرية التربية والتعليم هاني عنتر ووكيل وزارة الصحة شريف مكين، ووكيل وزارة التموين السيد دايرة ووكيل وزارة الكهرباء فتوح علام وممثل مديرية أمن الدقهلية والكهرباء والطرق وممثل هيئة الإسعاف بالدقهلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية .

