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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض .. روان بن حسين بإطلالة مبهجة من على البحر

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام"، إطلالة جديدة لها.


وتألقت روان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض مما زاد من جاذبيتها، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها البني الي اعلي، ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها .


 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

أعمال الفنانة الألوان الترابية اغنيتها الجديدة السوشيال ميديا الفنانة الكويتية روان بن حسين الكويت بحر خصلات شعر نجمة السوشيال ميديا الكويتية

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