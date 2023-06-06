السياحة والآثار: إلغاء الغلق الإداري لثلاثة كيانات في سوهاج

أصدرت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، نصت مادته الأولى على ثلاث قرارات إدارية حملت رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٣ و ٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣ و ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٣ .

ونصت مادته الأولى على إلغاء الغلق الإداري لثلاثة كيانات في سوهاج وذلك لترك العين وشطب البيد من السجل التجارى وترك التجارة نهائيا ، والثاني نظرا لتسليم العين للمالك ، والثالث لتحويل النشاط إلى سوبر ماركت.

فيما نصت المادة الثانية من القرارات أن تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.