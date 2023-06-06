عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات

صدى البلد

   أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، اليوم /الثلاثاء/ تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال.


وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي يؤكد على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.


ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:"إن الرئيس السيسي أكد أيضا اهتمام الدولة من خلال «استراتيجية مصر الرقمية» بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، وأعرب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد.


وأشارت الصحيفة ألى أن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى دور مصر ومساهماتها الممتدة في أعمال الاتحاد، التي يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ، وهو المحفل الدولي المهم الذي يحظى بمشاركة واسعة، للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من إمكانيات وخبرات ومستقبل واعد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

لكشف ملابسات حادث الحدود.. السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

أوسوريو: لم أمنح لاعبي الزمالك تعليمات بين الشوطين بسبب الصلاة

ترشيحاتنا

بهاء الدين زيدان: رقمنة عمليات الشراء وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة

إجراءات جديدة فى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج

انتهكت خصوصية الأطفال.. أمريكا تلزم مايكروسوفت بدفع 20 مليون دولار|تفاصيل

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

تراجع ملحوظ.. مصير سعر الدولار والقيمة الحقيقية للجنيه

خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأميرة يوجيني تنجب الطفل 13 في ولاية عرش بريطانيا.. تفاصيل وصور

للعباقرة فقط.. حددوا الرقم المخالف خلال 10 ثوان بصورة الوهم البصري

شاب أمريكي يزيد طوله 17 سم.. كيف فعلها؟

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

فيديو

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ