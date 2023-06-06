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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : الحوار الوطني تجربة ديمقراطية لإعداد ملامح  الطريق للجمهورية الجديدة

ثروت سويلم ، عضو
ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال النائب ثروت سويلم ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي  تجربة فريدة وعظيمة ترسخ لديمقراطية  لم نشاهدها من قبل لرسم الجمهورية الجديدة من خلال مشاركة ممثلين لكل أطياف الشعب المصري في بناء الوطن.

 

وقال سويلم ، في بيان صحفي اليوم ، للرد علي علي احدي القنوات المعادية لمصر في الخارج ، والتي قامت امس بمهاجمته إبان رئاسته لاتحاد الكرة المصري في”2016-2019 “أنا لا ألتفت لمثل هؤلاء المأجورين لأنني خريج مصنع الرجال "كلية الشرطة " ومن يتشرف بالتخرج من كلية الشرطة والكليات العسكرية هم أبناء مصر المخلصين ومنهم الكثيرون الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصرنا الحبيبة.

 

واوضح ان هجوم  هؤلاء الخونة والمرتزقة عليه بسبب اشادته بتجربة عظيمه لم ترها مصر من قبل وهي  الحوار الوطني الذي حرص رئيس مصر العظيم علي تأسيسه لرسم الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي  ويحرص علي مشاركه كل أطياف الشعب المصري في المشاركة  فيه لصناعة تجربة فريدة بسواعد كل المصريين .

 

وتابع :"  إن هؤلاء الخونة الذين باعوا وطنهم لا ينتمون لهذا الشعب العظيم ولن تنجح مخططاتهم في تشويه المصريين المخلصين لوطنهم " .

 

واختتم سويلم تصريحاته بتوجيه تحية وتقدير واعتزاز  لقائد الجمهورية الجديدة  الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا ان جموع الشعب داعمين للقيادة السياسية العظيمة من أجل مصرنا الحبيبة قائلا :"ليس هناك رد علي هؤلاء الخونة".

ثروت سويلم الحوار الوطني عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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