إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 49 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و806 متر مباني و 4 فدان و22 قيراط بنطاق المحافظة.

ياتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ ، في بيان له، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 32 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و806 متر مباني و 17 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 4 فدان و22 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد غراب، أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.