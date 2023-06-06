الأمين العام للناتو: الحفاظ على وحدة الحلف أكبر نقاط قوته

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحفاظ على وحدة (الناتو) هو أكبر نقاط قوته؛ لذلك عمل الحلف على تحقيق وحدة دول الحلفاء على مر السنين.

وذكر بيان صادر عن الحلف، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الأمين العام جاءت خلال قمة الناتو للشباب، وهو حدث يجمع القادة الشباب في العاصمة البلجيكية بروكسل وواشنطن العاصمة الأمريكية؛ لمناقشة واستكشاف القضايا الحاسمة للأمن العالمي، بدءا من المعلومات المضللة إلى أحدث التقنيات، ومن تغير المناخ إلى الدفاع الوطني.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام عقد محادثات مع الدكتورة كيرا ألمان، المدير الجديد للشراكات والاتصالات في معهد ويليام وماري للأبحاث العالمية، والتي بحثا فيها العديد من القضايا على الساحة العالمية، مثل التحديات الأمنية الناجمة عن تداعيات الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا إلى قضايا الإرهاب وتغير المناخ والتقنيات التخريبية.

كما تم تنظيم قمة شباب الناتو لعام 2023 من قبل قسم الدبلوماسية العامة في الناتو بالشراكة مع كلية ويليام وماري، تحت شعار "الجيل التالي من الحرية والأمن".

وتناولت حلقات النقاش في قمة الشباب التحديات الأمنية والتهديدات المختلطة والمعلومات المضللة، وشارك في القمة عدد من المتحدثين من مختلف دول حلف شمال الأطلنطي البالغ عددها 31 دولة، وكذلك شركاء الحلف من السويد وأوكرانيا.