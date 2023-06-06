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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: مراكز التميز تخدم المجتمع وتربط البحث العلمى والتكنولوجيا بالصناعة

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلعب دورًا حاسمًا في دعم الجامعات المصرية وتعزيز التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، مما يساعدها على تحقيق أهدافها ورفع مستوى جودة التعليم والبحث العلمي.

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وأوضح العوضي، أن جهود الوزارة تهدف إلى دعم الموهوبين والنوابغ وتوفير الفرص اللازمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز برامج التعليم الجامعي المتميزة والمتطورة، وتشجع الوزارة الجامعات على تطوير برامج خاصة للطلاب الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

وأشار مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، إلى أن بفضل هذا الدعم تتمكن الجامعات المصرية من تعزيز مستوى التعليم والبحث العلمي، وتحقيق التميز والريادة في مجالات مختلفة، وتسهم هذه الجهود في تحسين سمعة الجامعات المصرية على المستوى الوطني والدولي وتعزيز مكانتها كمراكز تعليمية متميزة.

وأضاف الدكتور أحمد العوضي، أن مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس أنشئ على أهداف علمية وبحثية متنوعة لتعزيز التعاون والتواصل بين الكليات المختلفة داخل الجامعة في مجالات البحث والتدريب والتعليم والتوعية.

 

إضافة إلى ذلك، يسعى المركز إلى بناء روابط وعلاقات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في مصر وخارجها، بجانب تطوير شراكات ومشاركات مع جهات البحث العلمي والتصنيع والمجتمع المدني، سواء في مصر أو على المستوى الدولي.

وقال مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، أن دور المركز يتمثل في تطوير علاقات ومشاركات مختلفة مع الأطراف المهتمة بمجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ويتضمن ذلك التعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل المعرفة والتجارب، وتطوير مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على المجتمع المحلي والعالمي.

وصرح الدكتور أحمد العوضي، بأن مركز التميز للاستدامة يعد قاعدة بيانات لخبراء التغيرات المناخية والاستدامة والعلوم البيئية داخل الجامعة وخارجها لعمل الترابطات المخلتفة بين المشاريع المختلفة في الكليات وتتمكن كل كلية من تحقيق أقصى استفادة لها من المشروعات البحثية.

ولفت مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، إلى أن دعم وتشجيع الموهوبين والنوابغ يمثل أحد العوامل الحيوية لتحقيق النجاح والتفوق في الجامعات، ويساهم في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي.

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