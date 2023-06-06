وفاة الكاتب الصحفى عادل قنديل رئيس تحرير الأخبار المسائي الأسبق

توفى الكاتب الصحفي عادل قنديل رئيس تحرير الأخبار المسائي الأسبق، اليوم بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

وتتقدم الجماعة الصحفية بخالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.