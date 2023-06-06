نجاح عملية تقويم إنحناء جانبي للعمود الفقري لطفل بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى بالأقصر عن نجاح أطباء قسم العظام بمجمع الأقصر الطبي الدولي في تقويم إنحناء جانبي للعمود الفقري لطفل يبلغ من العمر 13 عاما.

وتعد هذه الجراحة من الجراحات الدقيقة والنادرة في مجال جراحات العمود الفقري ، وذلك بتكلفة أقل من 400 جنيه للعملية .

كان المريض قد حضر إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي وهو يعاني من إنحناء جانبي في العمود الفقري مما يسبب له صعوبة في الحركة وعدم القدرة علي ممارسة حياته الطبيعية كطفل .



وتم تجهيز المريض للدخول إلى غرفة العمليات ، وبعد ذلك تم تقويم العمود الفقري بتركيب اقطاب معدنية وتثبيتها بواسطة مسامير ، واعتدال العمود الفقري وعودته الي شكله الطبيعي .

وخرج الطفل من المجمع الطبي وهو الآن بصحة جيدة وسعيد بممارسة حياته الطبيعية كطفل مع أهله وأصدقائه بعد معاناة مع انحناء الظهر منذ الولادة ، وتتم متابعته بعيادة العظام للاطمئنان علي حالته الصحية بعد الجراحة .

أجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد نجم - استشاري جراحة العمود الفقري بالمجمع و الدكتور محمود حموده - أخصائي العظام بالمجمع والدكتور يوسف عدنان - طبيب مقيم العظام بالمجمع والدكتور السيد فوزي - طبيب مقيم العظام بالمجمع والدكتور محمد السيد - استشاري تخدير بالمجمع

و الدكتور احمد اسماعيل - اخصائي التخدير بالمجمع.

