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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن مفاوضات مع 4 دول عربية لإلغاء التأشيرات

روسيا
روسيا

قال السفير الروسي لدى الكويت، فلاديمير زيلتوف، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الكويتية تدرس مشروع قرار روسي بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمواطني البلدين.

وفي مقابلة مع صحيفة “القبس” الكويتية، قال زيلتوف: "نريد جذب السياح إلى روسيا ونتبع سياسة إلغاء التأشيرات للدول التي يمكن أن يأتي منها السياح، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت”.

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وأضاف: “نحن مهتمون بإلغاء تأشيرات الدخول ليس فقط لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولكن أيضا لجميع المواطنين على أساس المعاملة بالمثل".

وأشار إلى أن الجانب الروسي "قدم مشروع قرار بإلغاء التأشيرات لمواطني هذه الدول، والآن هذه المسألة قيد نظر الجانب الكويتي”.

روسيا سلطنة عمان الامارات المملكة العربية السعودية الكويت الغاء التاشيرات

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