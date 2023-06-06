مرشح لرئاسة أمريكا يكشف عن أكبر تهديد عسكري لـ واشنطن

قال مرشح الرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، إنه من الضروري تفكيك التحالف الروسي الصيني، لأنه أكبر تهديد عسكري لواشنطن.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال راماسوامي: "أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على تفيكيك التحالف الصيني الروسي، لأنني أعتقد أن هذا هو أكبر تهديد عسكري سنواجهه".

وأضاف أن “التحالف مع روسيا يمنح جمهورية الصين الشعبية الثقة في أفعالها ضد تايوان، لأن بكين تعتقد أن واشنطن لن تتصرف في وقت واحد ضد قوتين نوويتين عظميين”.

كما دعا راماسوامي، إلى حظر التعامل مع الصين حتى يقوم الحزب الشيوعي الصيني بإجراء إصلاحات وتغيير بكين سياستها.

وقال: "لا مزيد من سرقة البيانات، سرقة الملكية الفكرية، لا مزيد من تحويل شركاتنا إلى بيادقك الجيوسياسية… أعتقد أن هذا سيكون له بعض العواقب الاقتصادية على المدى القصير. ولكن أنا أعتقد أننا نستطيع تقديم هذه التضحيات إذا عرفنا ما نضحي من أجله".