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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالخليل ورام الله

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل و في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقال نشطاء فلسطينيين بحسب وكالة "وفا"، إن مواجهات اندلعت بين الفتية وقوات الإحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وتم اسعافهم ميدانيا.

في السياق ذاته، أصيب شاب بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخر بالمعدني المغلف بالمطاط بالوجه، خلال مواجهات اندلعت ظهر اليوم الثلاثاء، في قرية النبي صالح شمال رام الله، عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد هيثم التميمي (3 أعوام).

وقال الناشط الفلسطيني في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي، أن الشابين المصابين نقلا إلى المستشفى، وهما في وضع مستقر.

وأشار إلى أن الاحتلال أطلق وابلاً من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

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