بسبب صناعة أسلحة طهران.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أشخاص إيرانيين وصينيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بعدة شخصيات في إيران.

وقالت الخزانة الأمريكية عبر موقعها، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف شخصين إيرانيين وخمسة صينيين بسبب برنامج أسلحة طهران.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة التي تم فرضها على روسيا تطال 7 أفراد وكيانا واحدا.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأنه قد يتم تخفيف عدد من مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا قبل اعتمادها على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد يتم الاتفاق على تدابير جديدة الأسبوع المقبل.