مشاهد صادمة.. الجيش الروسي ينشر فيديو للهجوم الأوكراني الكارثي

أصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يُظهر الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في هجومها الفاشل في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأظهر الفيديو معدات ثقيلة أوكرانية، معظمها قدمها داعمو كييف الغربيون، قد دمرت في ضربات روسية خلال الاشتباكات.

تُظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع على قناتها على “تليجرام” ست مركبات أوكرانية تتحرك عبر التضاريس المفتوحة، ويبدو أن خمسًا منها عبارة عن مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام زودت بها الغرب، والسادسة تشبه ناقلة جند مدرعة أو عربة قتال مصفحة.



ثم تم عرض ثلاثة من مركبات MRAP وهي مدمرة من قبل الضربات الروسية، وواحدة منها غارقة في أعمدة من الدخان الرمادي.

ويُظهر الفيديو أيضًا أربعة أمثلة أخرى لمعدات ثقيلة تم إخراجها أثناء تحركها على ما يبدو على طول طريق ريفي.

في وقت سابق، قالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية صدت بنجاح محاولة هجومية أوكرانية واسعة النطاق في الجزء الجنوبي من جمهورية دونيتسك الشعبية يوم الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع أن أوكرانيا أرسلت ست كتيبتين ميكانيكية وكتيبتين من الدبابات للعملية.

وذكرت الوزارة أن قوات كييف فقدت ما يصل إلى 300 من أفراد الخدمة و 16 دبابة و 26 مدرعة و 14 مركبة عادية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم تجمع القوات الشرقية الروسية في بيان بالفيديو أن لواء ميكانيكي أوكراني وحده فقد أكثر من 250 جنديًا و 16 دبابة و 24 عربة مدرعة، بما في ذلك ثلاث عربات قتال مشاة برادلي أمريكية الصنع، خلال الهجوم الفاشل.