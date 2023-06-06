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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. توزيع جوازات سفر ومستلزمات الحجاج لبعثة حج الجمعيات

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شاركت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  بفعاليات توزيع جوازات السفر ومستلزمات الحجاج لبعثة حج الجمعيات لهذا العام ،والتى أُقيمت بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حسام عبد الغفارمدير المديرية ومديرى مديريتى الاوقاف والصحة ومدير الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية .

 اعربت " الدكتورة منال عوض " عن سعادتها بحضور تلك الفعالية ، معربة عن أصدق تهانيها للحجاج بما أنعم الله عليهم بزيارة بيته الحرام،  كما دعت الحجاج بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والرخاء.

 وجهت " المحافظ " الشكر الى وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادة الدكتورة نيفين القباج وجميع القائمين على هذا الحدث ورعايتهم الدائمة لحجاج بيت الله الحرام ، مؤكدة حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لبعثة الحج ..

ومن جانبه، استعرض مدير مديرية التضامن الاجتماعي الإجراءات التى تم اتخاذها منذ الإعلان عن نتائج القرعه العلنية لحج هذا العام و التى تقدم لها ٣٥٠ عضو فاز ٨٩ و٢ مشرفين ،كما استعرض خطة انطلاق الحجاج من دمياط اعتبارًا من يوم ١٤ يونيو الجارى إلى المدينة المنورة والعودة يوم ٥ يوليو القادم من مكة المكرمة إلى أرض الوطن وأيضًا ما تم تفعيله من إجراءات بالتنسيق مع الاوقاف والازهر لنجاح موسم حج هذا العام وكذا توفير الرعاية الصحية والتطعيمات من قبل وزارة الصحة ، وتوجه عبد الغفار بالشكر إلى محافظ دمياط على رعايتها وحضورها هذا الاحتفال.

وفى ختام الحفل ، قامت " المحافظ " بتوزيع جوازات السفر وملابس الإحرام و مستلزمات الحج على الحجاج.

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دمياط التضامن الاجتماع الأوقاف والأزهر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة نيفين القباج المدينة المنورة توفير الرعاية الصحية سكرتير عام المحافظة

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