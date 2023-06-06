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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هاشتاج لا للحكم تيسيما يتصدر الترند

صدى البلد

واصلت صفحات جماهير الأهلي إطلاق هاشتاج لا للحكم تيسيما الذي أطلقه الإعلامي أحمد موسى عبر صفحته عقب مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن أحمد موسى عن غضبه من حكم الذهاب معتز إبراهيم، مطالبا، النادي الأهلي بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لرفض إسناد مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وقال أحمد موسى عبر صفحته الرسيمة بفيسبوك، إن باملاك تيسيما حكم غير أمين وغير نزيه وغير محايد، وسوف يعتزل التحكيم عقب مباراة النهائي مباشرة.

واختتم أحمد موسى منشوره بهاشتاج: «لا للحكم الفاسد تيسيما».

وواصل الهاشتاج تصدر التريند عبر تويتر حتى الآن كتصعيد من الأهلاوية في رفض تعيين تيسيما لاياب النهائي.

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