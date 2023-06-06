اللجنة العملية للمؤتمر الطبي الأفريقي: مصر اجتازت عقبة فيروس سي

علق الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العملية للمؤتمر الطبي الأفريقي، على افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني.

وقال عادل العدوي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" إعادة هيكلة القطاع الصحي في أي دولة يحتاج إلى مجهود وإمكانات ".

وأضاف عادل العدوي :" مصر اجتازت عقبة فيروس سي في ظل ظروف صعبة مرت بها مصر ".

وتابع عادل العدوي :" القضاء على فيروس سي كان هدف قومي في الدولة المصرية"، مضيفا:" القارة الأفريقية تعاني في القطاع الصحي ".

واكمل عادل العدوي :" أمراض الدرن والملاريا والإيدز تنتشر في عدة دول أفريقية بسبب تراجع القطاعات الصحية في هذه الدول "، مضيفا:" مصر ذات ريادة في القطاع الصحي داخل أفريقيا".