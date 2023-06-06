مصر تبني واحد من أكبر مشاريع العالم| محطة رياح بقدرة 10 جيجاوات وتكلفة 10 مليارات دولار

• البدء بتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات

• المشروع الأكبر لطاقة الرياح في العالم وإفريقيا ويرسخ التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة

• يساهم في تفادي إطلاق 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنوياً أي 9% من مجموع انبعاثات الكربون في مصر

• تطوير المشروع يتزامن مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وائتلاف شركائها الذي يضم "إنفنيتي باور" أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة "حسن علام للمرافق" المتخصصة في استثمارات البنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" ، لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.