8.90% ارتفاع في الرقم القياسي لـ صـناعـــة المنتجات الغذائية

تعد صـناعـــة المنتجات الغذائية من اكثر الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، حيث بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المنتجات الغذائية 171.70 خــــــلال شـــهــــر مـــارس2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر فبرايـــر 2023 حيــــث بلــــغ 157.67 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 8.90٪.

جاء ذلك وفقا للبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مـــارس2023، الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارجع الجهاز المركز للتعبئة العام والإحصاء هذا الارتفاع إلى زيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.