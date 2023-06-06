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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تتويج الجزائر عاصمة للثقافة الرياضية العربية 2023

صدى البلد

أعلن مجلس أمناء جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية برئاسة الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تتويج الجزائر بلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2023 

وأرجع مجلس الأمناء تتويج الجزائر باللقب في نسخته الثانية لدورها الكبير في إعادة احياء دورة الألعاب الرياضية العربية بعد أن غاب هذا التجمع الرياضي الشبابي الثقافي العربي عن أعين العرب  12 عاما، وتصديها لاستضافة النسخة الثالثة عشرة خلال الشهر المقبل.

 كما سبق لها استضافة بطولة أمم افريقيا للمحليين في كرة القدم وبطولة افريقيا للشباب لكرة القدم ، ومن قبلهم نجاحها الكبير في استضافة دورة العاب المتوسط ، ما يعكس اهتمامها بالرياضة ودعمها لبطولاتها ، بما يترجم قناعاتها تجاه الرياضة وقيمها باعتبارها سلوك انساني يقرب ولا يباعد يجمع ولا يفرق ، فضلا عن حرصها على تعزيز الهوية العربية والحفاظ على تراثها.


يذكر أن جائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية انطلقت العام الماضي برعاية احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي بقيادة الدكتور أشرف صبحي ومباركة اتحاد اللجان الاوليمبية العربية برئاسة الأمير عبد العزيز الفيصل واتحاد الاتحادات الرياضية العربية برئاسة اللواء أحمد ناصر.


وتهدف عاصمة الثقافة الرياضية العربية، الى مزج الرياضة والثقافة ، وهي جائزة تمنح لإحدى المدن العربية بهدف تعميم مبادئ الثقافة الرياضية ونشر قيمها النبيلة في عالمنا العربي وتشجيعها على استضافة الاحداث الرياضية وتنظيم انشطة ثقافية وتراثية بالتزامن معها.


والمساهمة في عملية التنمية المستدامة وصقل الشباب وتهيئته للمشاركة المجتمعية وإتاحة الفرصة امامهم للإبداع وفتح المجال امام المدن لإبراز اسمها ودورها في خدمة مجتمعها ووطنها، وللجائزة معايير وضعها مجلس الأمناء من بينها قدرة المدينة على الجمع بين الثقافة والرياضة عند  استضافتها للأحداث.


وتمتعها بأرث حضاري وتراث ثقافي وقدرة على استيعاب التنوع الثقافي فيها وتقديم خدمات ثقافية رياضية لكل فئات المجتمع شباب وكبار وذوي احتياجات خاصة وتبني المدينة لمبادرات شبابية تقوم على الاستفادة المثلى من الرياضة.


ويضم مجلس امناء الجائزة نخبة من اصحاب الخبرات الرياضية والثقافية العربية منهم الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية والمصري الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الاسبق والفنان المصري سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية العربية وزيد خيامي مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الأسبق وعلي عمر ممثل الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب السابق ، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة المصري وعضو لجنة الرياضة المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واللبناني حسن شرارة عضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد العربي للثقافة الرياضية. 


وسيتم تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية بهذه المناسبة في الجزائر بالتزامن مع الدورة العربية.


وكانت إمارة الشارقة توجت بالنسخة الاولى للجائزة واقيم نشاط رياضي ثقافي شاركت فيه وفود 15 دولة عربية خلال شهر نوفمبر الماضي في مدن الشارقة كلباء وخورفكان.

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